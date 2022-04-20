V Съезд азербайджанцев в Шуше стал реальностью благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой

V Съезд азербайджанцев в культурной столице Азербайджана - городе Шуша стал реальностью благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Об этом Day.Az сказал народный художник, председатель Союза художников Азербайджана, профессор Фархад Халилов.

Как отметил наш собеседник, V Съезд азербайджанцев мира станет первой представительной встречей нашей диаспоры.

"В последние годы азербайджанская диаспора демонстрирует высокую организованность и единство. После освобождения Карабаха от армянских оккупантов диаспора играет особую роль в информировании международной общественности в связи с азербайджанскими реалиями", - заявил профессор.

Председатель Союза художников Азербайджана подчеркнул, что все азербайджанцы мира, как в пределах границ нашей Родины, так и за рубежом, с радостью встретили новость о проведении Съезда в Шуше.

"Город Шуша является не только культурным, но и политическим центром Азербайджана. Проведение V Съезда азербайджанцев в Шуше имеет особое историческое значение. Лидерские качества Президента Ильхама Алиева, а также направленная на защиту национальных интересов решительная позиция главы государства сделали возможным столь авторитетное событие. В Шуше соберутся наши соотечественники, проживающие в разных странах мира, что играет символическую роль в нашей победе", - сказал политолог.

Напомним, V Съезд азербайджанцев мира планируется провести в городе Шуша, освобожденном могущественной армией Азербайджана под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от вражеской оккупации.

Вначале делегаты съезда посетят Аллею почетного захоронения, I и II Шехидляр хиябаны в городе Баку, после чего отправятся в Шушу.

На мероприятии ожидается участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран. После официальной церемонии открытия съезда предусмотрены выступление с отчетом о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, организация обсуждений на темы "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период", "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".