В Центре мугама прошел концерт Zabul Segah

В рамках масштабного проекта Международного центра мугама Mugam axşamları (Вечера мугама) прошел концерт Zabul Segah (Забул Сегях) с участием заслуженных артистов Илькина Ахмедова и Бейимханым Велиевой, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Выступление артистов было встречено овациями.

Забул Сегях - мугам. Является одним из крупнейших мугамных дестгяхов в музыкальном наследии устных традиций Азербайджана. Входит в семь основных мугамов азербайджанской музыки - Сегях. Состоит из отделов: Маейи-Забул, Муйе, Маненди-мюхалиф, Сегях, Махлуг, Шикястеи-фарс, Мюбаригге, Эраг, Яди-хасар, Ашиги гуш.

Сегях - один из основных мугамов, широко распространенных в Азербайджане, обладающий глубокими национальными особенностями. Ханенде и инструменталисты исполняют мугам Сегях во многих вариантах: Орта Сегях (Забул сегях, Средний Сегях), Сегях Мирза Гусейна. Они отличаются названием и тонической основой. Тем не менее, их объединяет один и тот же лад. Сегях состоит из 4 разделов: Майеи - сегях, Шикястеи - фарс, Мюбаррига и Эраг.

Напомним, что руководителем проекта Mugam axşamları, который вызывает большой интерес поклонников мугама с 2017 года, является директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов. На протяжении музыкального сезона на сцене Международного центра мугама прозвучат мугамы "Шур", "Забул-Сегях", "Чахаргях", "Баяты-Шираз", "Хумаюн", "Шуштар", "Шахназ", "Орта Махур", "Аразбары", "Османлы", "Хейдари", "Баяты Гаджар", "Махур Хинди", "Карабах шикестеси", "Харидж Сегях", "Эйраты", "Сегях Мирзагусейн", "Кесме шикесте", "Байаты-Кюрд", "Овшары", "Дешти", "Гатар", "Рахаб", "Ширван Шикестеси". Проект транслируется по радио İctimai Radio 90 FM и на телеканале Mədəniyyət TV.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az