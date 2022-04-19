Яркий дебют молодых вокалистов в Театре оперы и балета

17 апреля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета был показан спектакль "Не та, так эта" Узеира Гаджибейли. Этот спектакль неизменно собирает большую зрительскую аудиторию и проходит при аншлагах. И на сей раз спектакль прошел в особой праздничной атмосфере. Следует отметить, что на протяжении всего спектакля зрители сопровождали танцевальные номера ритмичными аплодисментами. Это вдохновляло участников спектакля и придавало им особое настроение.

Как всегда на высоком профессиональном уровне исполняли свои партии народные артисты Азербайджана Азер Зейналов (партия Мешади Ибада), Акрам Поладов (партия Рустам бека), заслуженные артисты республики Гюлюстан Алиева (партия Сенем), Джахангир Гурбанов (партия Гочу Аскера),Турал Агасиев (партия Рза бека), Алекбер Алиев (партия Гасангулу бека), Тайяр Байрамов (партия Ханенде), солисты Фахмин Ахмедлы (партия Гасан бека), Халид Бекиров (партия Ханбала) и др.

Особо хотелось бы отметить, дирижера спектакля - заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиеву, которая мастерски и с вдохновением вела спектакль.

Знаменательным событием явилось и то, что в этот день в главных партиях дебютировали молодые, талантливые солисты Театра оперы и балета Фатима Джафарзаде (партия Гюльназ) и Атеш Гараев (партия Сервера). Их дебют прошел более чем успешно. Исполнение ими арий и дуэтов взрывали зал продолжительными овациями и возгласами "браво!". По окончании спектакля зрители выражали свой восторг, долго не отпуская артистов со сцены, награждая их бурными аплодисментами.

Образ Мешади Ибада знаком каждому азербайджанцу с раннего детства, он не раз глядел на нас со страниц сатирических изданий, полотен отечественных художников-карикатуристов, с театральных афиш, и даже служил украшением интерьера в виде национальных сувениров...

Трудно встретить в Азербайджане хотя бы одного человека, который бы не знал наизусть бессмертную комедию великого Узеира Гаджибейли "Не та, так эта". Сюжет этого произведения давно и хорошо знаком всем едва ли не с детских лет: увязший в долгах Рустам бек единственным правильным решением своих проблем считает брак юной дочери Гюльназ с зажиточным пятидесятилетним купцом Мешади Ибадом. Он решает насильно отдать дочь замуж за не любимого и намного старше ее по возрасту человека. Но в итоге Рустам бек жалеет о своем необдуманном решении и, сговорившись с возлюбленным Гюльназ Сервером, срывает свадьбу Мешади Ибада, которому в финале спектакля приходится жениться на служанке Сенем. Множество ярких персонажей - Гасангулу бек, Гасан бек, Рза бек, гочу Аскер, амбал и другие, придают комедии еще больше позитивных эмоций.

И.Велибекова