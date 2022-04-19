Сегодня день рождения выдающегося композитора Афрасияба Бадалбейли

Афрасияб Бадалбейли вошел в историю азербайджанской музыкальной культуры как выдающийся композитор, музыковед, дирижер, музыкальный общественный деятель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сценические произведения составляли основу творчества выдающегося композитора. Но величайшим достижением Афрасияба Бадалбейли является создание балета "Девичья башня", заложившего основу балетного жанра в национальной музыкальной культуре.

А.Бадалбейли родился 19 апреля 1907 года в Баку в семье учителя. Будущий композитор в целях повышения образования в 1924 году поступает в Азербайджанский государственный тюркский музыкальный техникум и одновременно учится в Азербайджанском государственном университете на отделении лингвистики восточного факультета. В Музыкальном техникуме он учится играть на скрипке в классе С. Л. Бретаницкого. Талантливый молодой музыкант вскоре проявляет свое мастерство. 22 мая 1925 года силами студентов техникума ставится оперетта "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, где Афрасияб Бадалбейли участвует в оркестре в качестве концертмейстера вторых скрипок. Помимо скрипки, Афрасияб Бадалбейли виртуозно владел игрой на таре.

16 февраля 1928 года состоялась премьера драмы "Невеста огня" Дж. Джаббарлы, автором музыки к этому спектаклю был Афрасияб Бадалбейли. Воодушевленный успехом спектакля, Дж. Джаббарлы поручает Афрасиябу Бадалбейли написать музыку к своему следующему произведению "Севиль". В 1931 году Афрасияб Бадалбейли сочиняет музыку к ряду спектаклей, поставленных по пьесам Дж. Джаббарлы, в том числе "Алмаз", "В 1905 году", "Яшар". Продолжая свою деятельность в области театра, он также пишет музыку к спектаклям "Страх" А. Афиногенова (1933), "Гаджи Гара" (1934) и "Мсье Жордан" (1935) М. Ф. Ахундзаде.

В 1932 году Афрасияб Бадалбейли поступает в Московскую консерваторию. Здесь он учится на дирижерском факультете в классе профессора К. Сараджева. В период учебы в консерватории он одновременно занимается композицией. К сочинениям этого периода относятся 8 вариаций, сонатина для виолончели и фортепиано, сюита для симфонического оркестра, струнный квартет. Но через год Афрасияб Бадалбейли, оставив учебу, возвращается в Баку и принимает участие в постановке на сцене оперы "Шахсенем" Р. Глиэра в новой редакции, по либретто Дж.Джаббарлы.

8 апреля 1940 год вошел в историю азербайджанской музыкальной культуры как день создания первого национального балета. В этот день состоялась премьера балета "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундзаде. 23 апреля 1940 года Афрасияб Бадалбейли был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств". В 1941 году Афрасияб Бадалбейли в соавторстве с Борисом Зейдманом создает одноактную оперу "Гнев народа" (авторы либретто И. Гратовский и А. Мамедханлы). В эти же годы он пишет музыку к пьесам Самеда Вургуна "Фархад и Ширин" и "Ханлар".

Афрасияб Бадалбейли долгие годы был членом редакционной коллегии журнала "Наука и жизнь", газеты "Литература и искусство", выступал на страницах периодической печати республики с рецензиями, критическими и проблематичными статьями.

Афрасияб Бадалбейли умер 9 января 1976 года в Баку.