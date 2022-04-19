В Баку прозвучала эталонная музыка

Не так уж много на белом свете совершенных мелодий. Музыка - разнообразное и интересное искусство, в котором каждый находит свой жанр и ритм. Слушая музыку, многие испытывают особые эмоции, начиная от умиротворения и спокойствия и заканчивая волнующим и завораживающим дух экстазом. Особенно это можно отнести к исполнению классической музыки, которая является эталонной и вечной, музыки, имеющей огромное влияние на людей всех поколений. Классическую музыку отличают тонкость и возвышенность. Именно поэтому она оказывает сильнейшее воздействие на душу человека, когда произведение превращается в полет вдохновения композитора и выражение чувственности души. Когда звучит классическая музыка, наша душа так же начинает парить и вдохновляться, появляется жажда жизни, а красота жизни становится так очевидна! Именно классическая музыка может заставить ощутить чувства столь сложные, что порой невозможно описать словами...

В рамках проекта "Вечера классической музыки" в Международном центре мугама прошел концерт профессорско-преподавательского состава Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В концертной программе приняли участие народная артистка Гюльназ Исмайлова, заслуженный артист Алексей Милтых, доценты и преподаватели - Зулейха Абдулла, Наргиз Салманлы, Гюнель Кязымова, Севда Мамедли, Зариф Керимова, лауреаты международных конкурсов Ульвия Кязымова, Гюльнара Керимова, Наргиз Алиева, Сабина Гулиева, Лейла Керимова. Прозвучали произведения азербайджанских и современных авторов, мировых классиков.

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