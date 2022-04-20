Анар Керимов встретился с деятелями культуры – героями Карабахской войны

В Международном центре мугама прошла встреча министра культуры Азербайджана Анара Керимов с деятелями культуры - героями второй Карабахской войны - 44-дневной Отечественной войны, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Встреча прошла в рамках проекта министерства -"Səhnədən səngərə: Qazilər" (Со сцены в окопы. Ветераны).

На открытии были представлены видеоматериалы проекта -"Səhnədən səngərə: Qazilər", в котором деятели культуры рассказывают о славном боевом пути. Заведующая отделом медиа и коммуникаций министерства Марьям Гафарзаде рассказала о проекте, главная цель которого - представление широкой общественности деятелей культуры - воинов Карабахской войны, пропаганда патриотических и морально-нравственных ценностей. Напомним, что ранее министерством был реализован проект "Səhnədən səngərə" (Со сцены в окопы), посвященный деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана.

Министр культуры Анар Керимов подчеркнул, что героизм отважных воинов Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны привел к славной Победе и освобождению нашей страны от армянских агрессоров, восстановлению ее территориальной целостности.

"В период 44-дневной Отечественной войны каждый стоял на защите родины, в том числе деятели культуры, которые не только творческими проектами поддерживали солдат и офицеров, но и принимали непосредственное участие в сражениях на передовой. Вечная память шехидам и слава героям! Мы гордимся славными сыновьями нашей Родины!", - отметил министр.

В заключении Анар Керимов отметил почетными дипломами ветеранов Отечественной войны, была представлена концертная программа.

Фото: Вугар Иманов