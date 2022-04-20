В Баку состоялась презентация "Каталога города Шуша"

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялась презентация издания Şuşa kataloqu ("Каталог города Шуша"), подготовленного при организации Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Каталог подготовлен при поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма и Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными организациями.

Выступивший на презентации начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли отметил важное значение издания каталога.

"Этот каталог имеет большое значение, он издан в рамках "Года города Шуша". При подготовке каталога мы опирались на архивные фотографии, чертежи, точную геолокацию. Он повествует о находящихся в городе Шуша историко-архитектурных памятниках, прошедших государственную регистрацию. В каталоге, изданном на двух языках - азербайджанском и английском, представлены исторические и культурные памятники города Шуша до и после оккупации. В каталоге мы постарались наиболее полно отразить результаты оккупации города Шуша", - сказал Джафарли.

Исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов выразил признательность всем, кто работал над подготовкой каталога, отметив, что проделана большая работа.

По его словам, мониторинг, инвентаризация и восстановление памятников свидетельствуют о возвращении культуры и истории на освобожденные от оккупации земли Азербайджана.

Исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Мехман Исмаилов подчеркнул, что каталог - это сборник аргументированных фактов для информирования мировой общественности о нанесенном ущербе нашим памятникам истории и культуры в результате армянской оккупации.