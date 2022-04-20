Во Дворце Гейдара Алиева прошел соло-концерт 14-летнего вундеркинда

В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел соло-концерт под названием "Qəlblərin Fatehi" (Покоритель душ) юного пианиста, лауреата международных конкурсов, президентского стипендиата Джамиля Садизаде, передает Day.Az.

14-летний вундеркинд является учеником 11-летней Бакинской музыкальной школы №15 имени Рауфа Гаджиева (класс заслуженного работника культуры Тамиллы Мамедовой). Лауреат международных конкурсов в Азербайджане, Испании, Эстонии, Болгарии, Грузии, ОАЭ и России. Его отец - заслуженный артист Азербайджана, тарист Алиага Садиев.

Первый соло-концерт юного пианиста прошел еще в 10-летнем возрасте, когда он выступил на сцене Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева вместе с Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением кавалера государственных орденов, народного артиста, Маэстро Рауфа Абдуллаева.

И в этот вечер Джамиль Садизаде выступил в сопровождении данного коллектива, заслужив овации зрителей. Были исполнены произведения Петра Чайковского "Концерт №1 для фортепиано с оркестром" и Фикрета Амирова и Эльмиры Назировой "Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы".

Фото - Рустам Фарман.