На сцене Академического музыкального театра вновь покажут спектакли "Гайнана"и "Хиджран"

На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра вновь поставят спектакли Qaynana ("Гайнана") и Hicran ("Хиджран"). Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев на мероприятии, посвященном памяти выдающейся азербайджанской актрисы, народной артистки Насибы Зейналовой.

20 апреля 2022 года исполнилось 106 лет со дня рождения Насибы Зейналовой.

Коллектив Государственного академического музыкального театра, сотрудники театрального сектора министерства культуры Азербайджана посетили могилу актрисы на Аллее почетного захоронения и возложили к ней цветы.

Алигисмет Лалаев поделился воспоминаниями о выдающейся актрисе. Было отмечено, что в истории азербайджанского театрального искусства есть такие личности, которые никогда не будут забыты, в их числе и Насиба Зейналова.

"Среди актеров, пришедших почтить память Насибы Зейналовой, есть те, кому удалось разделись с ней сцену. Я считаю себя счастливым человеком, потому что общался с выдающейся актрисой. Спектакль Hicran, который я поставил в Нахчыванском государственном музыкальном театре, был моей первой режиссерской работой и открыл для меня большие творческие возможности. Интересным моментом этого проекта было то, что он познакомил меня с любимой миллионами зрителей Насибой Зейналовой", - сказал Лалаев.

По его словам, некоторые постановки, в которых была занята Насиба Зейналова, до сих пор входят в репертуар Государственного академического музыкального театра.

"Скоро мы начнем репетиции спектакля Qaynana. Мы вновь покажем его на сцене в постановке режиссера - заслуженного деятеля искусств Аскера Аскерова. Имя актрисы, которая исполнит главную роль, пока раскрывать не буду. Также театралы вновь увидят на нашей сцене спектакль Hicran, который поставит заслуженный артист Гурбан Масимов", - сказал Лалаев.