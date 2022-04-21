В Музее ковра открылась выставка "Одна судьба на двоих"

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку открылась выставка "Одна судьба на двоих", посвященная творчеству Елены Ахвердиевой и Уджала Ахвердиева (1960 - 2004 годы), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозицию вошли 54 картины и произведения прикладного искусства двух художников, пронесших через всю свою жизнь любовь к друг другу и искусству, которое их объединяло.

Директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что работа над выставкой длилась больше года.

"Результатом этой работы стала прекрасная экспозиция, в которую вошли произведения, впервые демонстрируемые широкой зрительской аудитории. У многих может возникнуть вопрос, почему выставка работ Елены и Уджала Ахвердиевых проводится именно в Музее ковра. Однако благодаря экспозиции в нашем музее их творчество зрители увидят с совершенно другого, соответственно нашей специфике, ракурса. Уверена, что для многих эта выставка станет неожиданной, очень приятной и запоминающейся", - сказала Меликова.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, завотделом музеев, галерей и выставок министерства культуры Азербайджана Наргиз Абдуллаева, сестра Уджала Ахвердиева - секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова рассказали о творчестве Елены и Уджала Ахвердиевых, отметив, что экспозиция "Одна судьба на двоих" позволяет раскрыть многогранность таланта двух мастеров.

Заслуженный художник Азербайджана Елена Ахвердиева выразила признательность всем присутствующим на мероприятии, а также руководству Музея ковра.

"Я давно планировала представить свою серию "Ковровые сады", и Ширин Меликова предложила мне провести экспозицию именно в Музее ковра, так как мои работы соответствуют его тематике. А затем мы решили экспонировать и работы Уджала Ахвердиева, ведь у него есть прекрасная вышивка. Так, выставка получилась знаковой, ведь экспозиция работ Уджала Ахвердиева очень трогательная, и к тому же вышивка - это часть его творчества, о которой никто не знал..." - сказала Елена Ахвердиева.

Отметим, что на выставке представлена серия работ Елены Ахвердиевой "Ковровые сады", богатая пейзажами, натюрмортами и изображениями влюбленных, напоминающими сефевидские дворцовые ковры, охотничьи и садовые сцены.

Посетители выставки также ознакомились с новыми сторонами творчества Уджала Ахвердиева, обладавшего многогранными талантами в областях живописи и графики, монументальной живописи, поэзии, а также прикладного искусства.

Наряду с этим, впервые широкой публике представлены работы художника в областях вышивки, керамики, а также по дереву и камню. В этой области творчества Уджала Ахвердиева преобладают иконографии святых, сюжетные сцены и композиции, связанные с творчеством великих художников-модернистов, портреты его супруги Елены в стиле итальянского Возрождения. Большинство его работ по дереву и в керамике представляют собой изображения животных.