Международный фонд тюркской культуры и наследия реализует новые проекты

В Международном фонде тюркской культуры и наследия президент организации Гюнай Эфендиева встретилась с директором Бакинского института Юнуса Эмре Сельчуком Каракылычем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в фонде сообщили, что в ходе встречи президент фонда Гюнай Эфендиева рассказала о деятельности возглавляемой ею организации, мероприятиях, проводимых с целью сохранения и популяризации истории, культуры тюркских народов, а также о планах на будущее. Гюнай Эфендиева отметила, что организацией проводятся различные научные исследования, издаются книги. Президент фонда подчеркнула, что Институт Юнуса Эмре, функционирующий в различных странах, является важной сетью в донесении культуры тюркского мира до международного сообщества. Касаясь вопроса расширения связей между Международным фондом тюркской культуры и наследия и Институтом Юнуса Эмре, Гюнай Эфендиева подчеркнула необходимость реализации совместных проектов.

Директор Бакинского института Юнуса Эмре Сельчук Каракылыч высоко оценил деятельность фонда по изучению и охране материально-культурного наследия тюркского мира. Подчеркнув значимость сотрудничества между фондом и Институтом Юнуса Эмре, Сельчук Каракылыч выразил уверенность в том, что партнерские отношения дадут хорошие результаты, и свою готовность к оказанию поддержки проводимым мероприятиям.

Встреча продолжилась обменом мнениями.