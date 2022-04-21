Национальная библиотека подготовила электронное методическое пособие «Торжество Победы – Год города Шуша»

В Национальной библиотеке пользователям в онлайн-режиме представлено электронное методическое пособие "Торжество Победы - Год города Шуша".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в библиотеке сообщили, что электронное методическое пособие подготовлено сотрудниками библиотеки по случаю объявления 2022 года "Годом города Шуша". В представленном методическом пособии нашли отражение Распоряжения Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2022 года "Годом города Шуша" и объявлении города Шуша культурной столицей Азербайджана, обращение Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к народу.

Желающие ознакомиться с электронным методическим пособием могут перейти по ссылке: http://anl.az/down/zeferimizin-tentenesi.pdf