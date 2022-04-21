В Баку отметят Международный день джаза

С 29 апреля по 4 мая в Баку в рамках Международного дня джаза пройдет цикл мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятия состоятся в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, Международном центре мугама, а также в Glass Hall и Coffee & Jazz. Помимо концертов и джем-сейшнов, состоятся семинар-дискуссия "Рафик Бабаев: тема и вариации", международная конференция, посвященная проблемам джазового искусства в Азербайджане и за рубежом.

Отметим, что Международный день джаза отмечается 30 апреля под эгидой посла доброй воли ЮНЕСКО, ректора Института джаза, всемирно известного джазового пианиста Хёрби Хэнкока. С первого года проведения Азербайджан, где джаз не только любят, но и совершенствуют, присоединился к этому джазовому событию мирового значения.

Также подчеркнем, что с 2017 года при организации Министерства культуры Азербайджанской Республики и ряда компаний проводится Международный джазовый фестиваль в Баку.