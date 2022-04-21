Проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – об авторе первых учебников по чтению на азербайджанском языке

В рамках "Года города Шуша" представляем читателям Day.Az проект АМИ Trend "Я родился в Шуше", посвященный знаменитостям, а также личностям, не столь широко известным общественности, интересным фактам из их жизни, деятельности и творчества. Наш очередной материал посвящен Сафарали беку Велибекову - первому выпускнику азербайджанского отделения Закавказской (Горийской) учительской семинарии, автору и составителю первых учебников по чтению на азербайджанском языке.

Сафарали бек Велибеков был первым профессионально подготовленным педагогическим работником Азербайджана. Среди современников был известен не только как выдающийся педагог, но и как просветитель, публицист, переводчик и ученый, обладавший всесторонними знаниями.

Родился в 1861 году в семье потомственного карабахского бека Шейх Гасан бека Велибекова.

Начальное образование получил в духовной школе при мечети, где изучил персидский и арабский языки. С 1875 года обучался в 4-классной Шушинской русской городской школе. В 18-летнем возрасте поступает в Горийскую учительскую семинарию. Он был одним из первых семинаристов, принятых на новосозданное азербайджанское отделение семинарии. Заведовал отделением прекрасно владеющий азербайджанским языком уроженец Шамахы Александр Осипович Черняевский. Вместе с Велибековым в первый набор студентов семинарии попали в будущем известные азербайджанские просветители Рашид бек Эфендиев, Фиридун бек Кочарли, Махмуд бек Махмудбеков, Теймур бек Байрамалибеков, Мирза Халилов, и другие.

Сафарали бек Велибеков окончил Закавказскую учительскую семинарию за два года. Как окончивший курс первым, на основании предложения Черняевского и директора семинарии Семенова и с разрешения Попечителя Кавказского учебного округа, был утвержден в должности учителя начального училища при Закавказской учительской семинарии с июня 1881 года. 80-е годы становятся для него периодом активной деятельности.

Энергичный преподаватель и просветитель становится активным борцом за применение и популяризацию "усули-джадид" - "нового метода" в образовании среди азербайджанцев. В частности, предлагает более эффективный звуковой метод преподавания вместо устаревшего буквослагательного, применявшегося в традиционных религиозных школах - моллаханах и медресе. В этом деле сотрудничает со своим учителем и наставником Черняевским, основываясь на педагогических принципах, предложенных основоположником российской научной педагогики Константином Ушинским.

В 1883 году открывает в Шуше бесплатную показательную школу для неграмотных детей из разных сословий, чтобы продемонстрировать все преимущества нового звукового метода преподавания. Школа открывается во дворце дочери последнего Карабахского хана, поэтессы Хуршидбану Натаван, под ее покровительством. Открытие этой школы вызвало большой резонанс на Кавказе и широко освещалось в СМИ. За проявленную инициативу Велибекову была выражена благодарность от Попечителя Кавказского учебного округа.

В 1884 году он выступает уже с инициативой преобразования азербайджанского отделения Закавказской учительской семинарии в отдельную азербайджанскую семинарию, расположенную ближе к местам проживания азербайджанцев. Однако это не находит поддержки у руководства семинарии и в министерстве народного просвещения. Только в 1918 году друг и соратник Велибекова - Фиридун бек Кочарли смог претворить в жизнь эту инициативу и перевел азербайджанское отделение семинарии в Газах, основав Газахскую учительскую семинарию.

Далее Велибеков изучает и переводит с азербайджанского манускрипта на русский язык исторический очерк XVII века "Дербенд-наме", описывающий средневековую историю Дагестана и Ширвана, став вместе с Аббасгулу ага Бакихановым и Мирза Казембеком одним из трех ученых, занимавшихся детальным переводом, изучением и публикацией этого произведения.

В 1885 году Велибеков познакомился в Гори со знаменитым крымско-татарским просветителем, публицистом и издателем Исмаилом Гаспринским, с которым сдружился, сопровождал в поездке по Закавказью, помогал в распространении его газеты "Терджиман-Переводчик".

В те годы представители интеллигенции, окончившие религиозные школы, великолепно владели арабским и персидским, а продолжая образование в светских школах, легко осваивали русский и европейские (в основном французский) языки. Однако ни религиозная, ни светская школы не давали хорошего знания литературного азербайджанского языка. При этом основной проблемой являлось именно отсутствие хорошего учебника, который мог бы легко изучить молодой педагог (в том числе не азербайджанец) и могли легко освоить ученики, особенно из слоев, которым было недоступно домашнее образование.

В 1888 году происходит исторической событие в образовательной сфере Азербайджана - вместе со своим педагогом Черняевским Сафарали бек пишет и издает в Тифлисе учебник азербайджанского языка "Vətən dili II" (Родная речь), который становится первым учебником по чтению на азербайджанском языке для детей, обучавшихся в начальных классах.

Вторая (основная) часть "Вэтэн дили" около 40 лет являлась основным учебником азербайджанских детей: объединяла в себе тексты для чтения, короткие литературные произведения и упражнения. Особый вклад внес известный просветитель, педагог, поэт и переводчик, основоположник школ нового типа "усули джадит" в Шуше Гасанали хан Гарадаги, который перевел вошедшие в учебник басни и стихотворения с русского на азербайджанский язык.

В 1889 году Велибеков составляет и издает книгу для чтения "Гюдрети-Худа" (Божье Всемогущество), состоявшую из коротких и понятных для учеников текстов для чтения. Учебник этот стал одним из первых пособий по начальному чтению на азербайджанском языке.

В 1890 году вместе с Фиридун беком Кочарли он совершает поездку в Бахчисарай, где гостит у Исмаила Гаспринского. Там Велибеков также дает показательные уроки в местной новометодной школе, издает энциклопедию "Хазинеи-Эхбар" (Сокровищница знаний), которая содержит информативные статьи по литературе, истории, географии, этнографии и известных исторических личностях.

В 1891 году издает в Тифлисе на фарсидском языке двухтомный учебник "Хазинеи ахбар" для духовных школ. Этот своего рода энциклопедический словарь включал обширные сведения по истории, географии, культуре крайне необходимые для расширения светского образования молодежи. Затем он пишет "новометодный" - "усули джадит" учебник фарсидского языка и ряд других методических пособий. Проработав в Горийской семинарии 15 лет, продолжает педагогическую деятельность в Бакинском реальном училище. Среди его учеников были Нариман Нариманов, Джалил Мамедгулузаде, Сулейман Сани Ахундов (племянник Сафарали бека Велибекова), Бадал бек Бадалбейли и многие других будущие учителя, литераторы и просветители.

Также Велибеков занимался публицистикой, печатался в передовых изданиях Кавказа, статьи были в основном посвящены проблемам образования и просвещения, развитию азербайджанского языка, вопросам прогресса в развитии культуры и общественной жизни. Он изучал и собирал примеры азербайджанского устного народного творчества, выполнил перевод на русский язык, уточнил и исправил более 1300 тюркских топонимов Иреванской губернии.

В 1896 году издает учебник для чтения на персидском языке "Исули-джедид лисани фарси" (Новый метод изучения персидского языка), предназначенный для начальных школ Азербайджана, Персии и Бухары с персидским языком преподавания и составленный на основе передовых достижений русской и европейской педагогики.

В 1897 году переходит на должность переводчика в Бакинское карантинно-таможенное управление. Параллельно готовит последующие издания "Исули-джедид", руководит переводом приложений к "Дербенд-наме" с арабского, персидского и турецкого языков на русский для издания в 1898 году, занимается публицистикой.

За эти годы был отмечен следующими наградами - Орден Святого Станислава 3-й степени, Орден Святой Анны 3-й степени, медаль "В память царствования императора Александра III", Орден Бухарской Звезды 1-й степени, Орден Льва и Солнца 4-й степени.

В 1893 году Сафарали бек Велибеков женится на шушинке, принцессе Хуршид ханум Каджар, дочери принца из древнего тюркского рода Каджаров - Бахмана Мирзы Каджара (Являлся губернатором Ардебиля и Тегерана, правителем ряда городов Ирана и губернатором Южного Азербайджана. Был оклеветан и бежал вначале в Баку, укрывался в Шамахы и Тифлисе. С 1851 года жил в Шуше, куда из Тегерана перевез свою большую семью - 7 жен и 19 детей). От этого брака были две дочери - Нигяр и Сурая Велибековы. После скоропостижной смерти супруги в 1901 году женится во второй раз - его избранницей стала шушинка Фирангиз ханум Джеваншир, дочь Мамедгасым аги Джеваншира и тоже внучка Бахман Мирзы Каджара. От этого брака была одна дочь - Гехартадж Велибекова.

Скончался на 42 году жизни 31 августа 1902 года в Баку от заболевания сердца.