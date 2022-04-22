В Азербайджане умер известный ханенде
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Умер азербайджанский ханенде, композитор Огтай Гаджиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил друг О.Гаджиева Сабир Абдуллаев.

Огтай Гаджиев родился в 1951 году в Шамкирском районе. Он был солистом Оркестра народных инструментов Азербайджанского телевидения, старшим тенором и солистом хора Азербайджанского государственного телевидения и радио имени Дж.Джахангирова.

Покойный был автором песни "Neyçün bəs?" и последним студентом Хана Шушинского.