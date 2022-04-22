В Баку покажут музыкальное интерактивное шоу "Приключения Микки Мауса и его друзей"

Совсем немного времени осталось до показа музыкального интерактивного шоу для всей семьи "Приключения Микки Мауса и его друзей", которое состоится 1 мая на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Начало - в 12:00 и 15:00.

Актеры и технический персонал приступили к подготовке шоу: проходят генеральные репетиции, настраивается световое и звуковое оборудование, устанавливаются декорации. Актеры примеряют костюмы больших ростовых кукол.

Представление повествует о триумфе дружбы, мечтах, отваге и верности, которым не страшны любые препятствия. В этой волшебной истории каждый зритель найдет то, что его обрадует, научит, рассмешит и удивит.

Необычайной красоты действие развернется перед юными зрителями, которые станут непосредственными участниками представления, а сам Микки Маус выступит героем совершенно новой истории.

"Приключения Микки Мауса и его друзей" - это яркое музыкальное шоу, где публику ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, красочные костюмы и, конечно, же счастливый финал.

Билеты на представление можно приобрести в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az.

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