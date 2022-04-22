Азербайджанские таланты покоряют международное шоу Central Asia's Got Talent

Представители Азербайджана с успехом демонстрируют свои таланты на международном шоу Central Asia's Got Talent, которое проходит в Казахстане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Central Asia's Got Talent ("Центральная Азия ищет таланты") - шоу талантов, где жители Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана (с 2021 года) могут проявить себя, вне зависимости от возраста и рода занятий. В шоу нет никаких ограничений - участники могут показать свой талант в любом возрасте и в любом жанре.

Для участия в шоу из Азербайджана приглашение получили более 20 человек, обладающие различными талантами, уникальными навыками и способностями. На данном этапе из них в полуфинал прошли 10 наших участников - Фарид Казаков, Нурай Назарова, Лейла Тагиева, Намиг Фарадж, Хазрат Мамедрзаев, Сарвар Йылмаз, Чингиз Магомедов, дуэт "Dance Ability", Шабнам Абдуллазаде и Роя Дадашева. Сейчас судьба всех полуфиналистов шоу в руках зрителей, которые путём голосования решат, кто из участников пройдёт в финал.

Один из полуфиналистов международного шоу - азербайджанский танцовщик, лауреат международных конкурсов Фарид Казаков. По его словам, впервые решил принять участие в шоу талантов, несмотря на множество предложений, поступавших ранее от организаторов проектов подобного формата.

"Представлять Азербайджан в этом международном проекте - большая гордость и, конечно же, ответственность. Принимая решение об участии, понимал, что это, прежде всего, шоу, и мне удалось создать яркое и зрелищное выступление, свидетельством успеха которого стало единогласное "да" от всех членов жюри. Мой образ Птицы-Феникс не оставил никого равнодушным. Думаю, что после этого выступления в странах Центральной Азии у меня появились поклонники", - сказал Казаков.

Азербайджанский танцовщик сказал, что хочет, чтобы такого рода шоу несли более глубинный посыл, а не имели только развлекательный характер.

"Участием в проекте хочу также привлечь внимание людей к значимым проблемам. Исполнить композицию, представить танец могут многие артисты, но посредством своего творчества донести до зрителей значимые проблемы, поднять важные вопросы могут не все. В проекте моим наставником является заслуженный работник культуры, известная телеведущая Лейла Гулиева, я ей очень благодарен. Ее поддержка мне крайне важна и приятна, мотивирует двигаться вперёд", - подчеркнул он.

Отметим, что на этапе судейских прослушиваний в состав членов жюри от Азербайджана вошла известная танцовщица, победительница самого популярного телепроекта в Индии - шоу талантов "India's Best Cine Stars Ki Khoj" Оксана Расулова.