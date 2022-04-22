В Баку представлен спектакль для детей с нарушениями слуха и речи

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошла премьера театрализованной композиции "Puç olmuş arzular", подготовленной ОО "Səssiz dünya" при поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композиция представлена в рамках проекта Азербайджанского государственного академического музыкального театра "Инклюзивный театр" по организации культурных мероприятий для детей с нарушениями слуха и речи. Автор проекта - директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, генеральный продюсер - доктор философии по искусствоведению Раджаб Мамедов.

Художественный руководитель проекта, председатель "Səssiz dünya" Аида Сафарова отметила, что проект стартует с серии патриотических номеров.

Композиция поставлена по произведению Нарынгюль Надир режиссером лаборатории "Ritual Mobil Teatr" и социального театра Эльнуром Пашой Рзаевым. В ней были заняты члены студии Инклюзивного театра при Государственном музыкальном театре Сунай Мамедли, Тимур Агаев, Ясин Мамедов, Афсана Исмайлова, Нармин Гумбатзаде, Сакина Назарова, Нихат Назаров и Муршуд Гусейнов.

Композиция была посвящена памяти 19-летнего шехида 44-дневной Отечественной войны, театрального работника Алиаги Мамедова. Он стал шехидом 6 октября 2020 года, спасая командира батальона и прикрыв его собой от минометного обстрела. За проявленный героизм посмертно удостоен медали "За Родину". Композиция была завершена стихотворением Алиаги Мамедова, представленным с помощью сурдопереводчика зрителям.

Творческому коллективу были вручены памятные дипломы.

Композиция будет представлена в школах-интернатах для детей с нарушениями слуха и речи. Также театрализованный номер будет записан на 200 дисков и роздан воспитанникам этих школ вместе с 200 экземплярами литературы.