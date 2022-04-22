В Союзе композиторов почтили память известных музыковедов

В Союзе композиторов Азербайджана состоялась научно-практическая конференция, посвященная памяти известных музыковедов - заслуженного деятеля искусств, кандидата искусствоведения, профессора Мамед Салеха Исмайлова и заслуженного учителя республики, кандидата искусствоведения, профессора Сеадет Сеидовой. Конференция была организована в связи с юбилейными датами этих известных ученых и педагогов: 110 лет исполнилось в этом году М.С.Исмайлову, 80 лет - С. Сеидовой, сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов.

Конференцию открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде. В своем вступительном слове она отметила значительную роль научной деятельности М.С.Исмайлова и С. Сеидовой в развитии азербайджанского музыковедения. Каждый из них в своей области, подчеркнула Ф.Ализаде, был подлинно скрупулезным исследователем, всю свою жизнь посвятившим разработке выбранной темы. Труды М.С. Исмайлова были связаны с исследованием азербайджанской ладовой системы, основы которой заложил У.Гаджибейли, а труды С.Сеидовой - с исследованием старинных музыкальных традиций и обрядов, а также религиозной музыки. Оба ученых - и М.С.Исмайлов, и С.Сеидова, будучи профессорами Азербайджанской государственной консерватории им. У.Гаджибейли (ныне - Бакинская Музыкальная Академия) сыграли большую роль в воспитании молодого поколения музыкантов, сегодня успешно работающих в различных культурных учреждениях республики.

Далее слово было предоставлено докладчикам. С темой "Научная деятельность М.С.Исмайлова" выступила доктор философии по искусствоведению, доцент Университета культуры и искусства Гюльнар Вердиева. "О нотных рукописях М.С. Исмайлова" рассказала доктор искусствоведения, профессор Ирада Кочарли. Докторант НАНА, преподаватель Сумгайытского музыкального колледжа им. С.Гаджибекова Имран Шихалиев представил доклад на тему "Мамед Салех Исмайлов как продолжатель научного наследия У.Гаджибейли".

Затем были прослушаны выступления, посвященные второму юбиляру - Сеадет Сеидовой. О научных исследованиях музыковеда рассказала доктор философии по искусствоведению, профессор Бакинской Музыкальной Академии Хатира Гасанзаде, а о педагогической деятельности - доктор философии по искусствоведению, доцент БМА Дильбяр Мамедова.

В рамках конференции были представлены также брошюры из серии "Композиторы и музыковеды Азербайджана", изданные по инициативе Союза композиторов и посвященные жизни и творчеству Мамед Салеха Исмайлова (автор - Сеадет Сеидова) и Сеадет Сеидовой (автор - Дильбяр Мамедова).

В заключение мероприятия состоялось выступление мугамной группы "Симург" в составе: Миралям Миралямов (ханенде), Зеки Велиев (тар), Эльнур Микаилов (кеманча), Вусал Байрамов (нагара), Рафаэль Аскеров (балабан).