В Кремлевском дворце прозвучат песни из репертуара Муслима Магомаева

Арт-проект "Тенора XXI века" и симфонический оркестр "Русская филармония" в субботу исполнят хиты из репертуара Муслима Магомаева в Государственном Кремлевском дворце. Вечер "Нет песни без тебя" будет посвящен 80-летию со дня рождения маэстро, сообщила пресс-служба оркестра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2022 году в России отмечают большую дату - 80 лет со дня рождения легендарного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Его неподражаемый голос знает и любит вся страна. Он был не просто народным любимцем, а кумиром миллионов, его имя стало своеобразным символом нашего искусства", - пояснили выбор репертуара в оркестре.