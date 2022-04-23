Анна Нетребко впервые на европейской сцене после скандала

Оперная певица Анна Нетребко впервые выступила на европейской сцене, в Монте-Карло, после того, как зарубежные театры стали отказывать ей в сотрудничестве из-за нейтральной позиции по отношению к специальной военной операции России в Украине, передает Day.Az со ссылкой на агентство "ФАН".

Отмечается, что официального разрешения на выступление певица пока не получила. Нетребко вновь выйдет на сцену в Монте-Карло 23, 27 и 30 апреля. В июне она планирует появиться на фестивале "Белые ночи" в Мариинском театре Санкт-Петербурга.