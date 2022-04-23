https://news.day.az/culture/1455874.html Анна Нетребко впервые на европейской сцене после скандала
Анна Нетребко впервые на европейской сцене после скандала
Оперная певица Анна Нетребко впервые выступила на европейской сцене, в Монте-Карло, после того, как зарубежные театры стали отказывать ей в сотрудничестве из-за нейтральной позиции по отношению к специальной военной операции России в Украине, передает Day.Az со ссылкой на агентство "ФАН".
Отмечается, что официального разрешения на выступление певица пока не получила. Нетребко вновь выйдет на сцену в Монте-Карло 23, 27 и 30 апреля. В июне она планирует появиться на фестивале "Белые ночи" в Мариинском театре Санкт-Петербурга.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре