В Израиле пройдет премьера фильма азербайджанского режиссера "Если забуду тебя, Иерусалим"

В городе Кирьят-Бялик 2 мая пройдет творческий вечер и премьера документального фильма азербайджанского режиссера Руфата Асадова "Если забуду тебя, Иерусалим", сообщил Trend автор картины, передает Day.Az.

Вечер посвящен 30-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Израилем и 15-летию создания Международной ассоциации Азербайджан-Израиль (АзИз).

Мероприятие организовано мэрией Кирьят-Бялик и АзИз. В презентации также примут участие представители города побратима Кирьят-Бялик - Исмаиллы, среди которых глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров и начальник Исмаиллинского регионального управления культуры Эльчин Наджафов.

Работа над картиной началась в 2016 году, съемки проходили в Азербайджане - в Баку и в селе Мюджи-Гафтаран Исмаиллинского района, а также в Израиле - в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе.

"Фильм повествует о судьбе горского еврея Рашида Агаева, родом из села Мюджи-Гафтаран Исмаиллинского района. Он учился в Баку, затем работал главным инженером на радиозаводе, а впоследствии занимал должность заместителя директора. В 58 лет он переехал в Израиль, на тот период его родители и сын уже жили там. Через судьбу нашего героя мы попробовали рассказать историю появления горских евреев на территории Азербайджана. Евреи, выходцы из Азербайджана, где-бы они сейчас не жили, всегда помнят, любят и поддерживают Азербайджан", - отметил режиссер.

Руфат Асадов - кинорежиссер, сценарист, продюсер. Его фильмы - "Наваждение", "Губинские евреи", "Антропологический документ", "Последний еврей в деревне" и другие участвовали в ряде престижных кинофорумах США, Хорватии, Франции и т.д., удостоены различных международных наград. Лауреат премии имени Сергея Вайнштейна, учрежденной Международным благотворительным фондом сохранения культуры и традиции горских евреев СТМЭГИ.