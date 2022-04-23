Госфильмофонд восстановил и презентовал фильм об Амине Дильбази

В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в Баку состоялась презентация восстановленного Госфильмофондом документального фильма "Прима", посвященного творческой деятельности народной артистки, известной танцовщицы и хореографа Амины Дильбази (1919 - 2010 годы), передает Day.Az.

Кинолента снята в 1991 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария и режиссер фильма - народный артист Азербайджана Тофиг Исмаилов, оператор - заслуженный деятель искусств Рафиг Гамбаров, художник - народный художник Камиль Наджафзаде, композитор - заслуженный деятель искусств Рауф Алиев.

Презентация восстановленного фильма "Прима" организована Государственным музеем музыкальной культуры и Госфильмофондом Азербайджана.

В своих выступлениях на мероприятии директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, заслуженный деятель искусств, кинооператор Рафиг Гамбаров, профессор, доктор искусствоведения Аббасгулу Наджафзаде, заслуженный артист, актер Откям Искендеров, который снялся в киноленте, и другие рассказали о деятельности известной представительницы азербайджанской хореографической школы, видного мастера танца Амины Дильбази.

Был подчеркнут большой вклад Амины Дильбази в развитие и пропаганду многовековых традиций национального танцевального искусства.

Выступившие отметили значимость фильма в информировании молодого поколения о традициях азербайджанской хореографической школы и ее ярких представителей.