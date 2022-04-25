Старейший член Союза композиторов Азербайджана отметила 90-летие

21 марта исполнилось 90-лет со дня рождения видного ученого-музыковеда и педагога, члена Союза композиторов Азербайджана, кандидата искусствоведения, профессора Наили Мехти гызы Мехтиевой, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов.

Наиля Мехтиева родилась 21 апреля 1932 года в Баку. В 1959 году с отличием окончила историко-теоретический факультет Азербайджанской Государственной консерватории им. У. Гаджибейли (ныне - Бакинская музыкальная академия). Тогда же началась ее педагогическая работа в этом музыкальном вузе, которая продолжалась на протяжении нескольких десятилетий. За время работы здесь Н.Мехтиева занимала ряд ответственных должностей - была деканом историко-теоретического факультета, позже - профессором и заведующей кафедрой "История музыка". Активное участие принимала Н.Мехтиева в создании различных учебных пособий для школ и вузов, выступая соавтором в таких изданиях, как "История азербайджанской музыки". В 1990-2000 г.г. своим педагогическим опытом Наиля Мехтиева делилась в Турции, в университете г. Билькенд.

Наряду с педагогической деятельностью Н.Мехтиева занималась научной работой. Будучи аспиранткой Института Архитектуры и искусства НАНА, она впервые в азербайджанском музыковедении обратилась к исследованию музыки Гара Гараева к фильмам. Вскоре после защиты диссертации она подготовила к изданию книгу "Киномузыка Гараева", которая увидела свет в 1966 году. Ценность этой книги не утрачена и по сей день, в связи с чем в 2018 году - в год 100-летия гениального композитора - она была переиздана с текстовыми и фотографическими дополнениями. В круг научных интересов Н.Мехтиевой входило также творчество Джевдета Гаджиева, Тофика Кулиева, русского композитора Рейнгольда Глиэра и др.

В день рождения Наили Мехтиевой - старейшего члена Союза композиторов Азербайджана - ее посетили председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде и секретарь Союза, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Кафарова. Юбиляру были высказаны теплые слова поздравлений, вручен приветственный адрес, а также изданные по инициативе Союза композиторов брошюры, освещающие основные этапы ее жизни и деятельности.