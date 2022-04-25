Триумф любви на сцене Театра оперы и балета

Автор: Улькяр Алиева,

Доктор искусствоведения, профессор АНК

Настоящей сенсацией и главным событием культурной жизни столицы стала постановка на сцене Театра оперы и балета оперного шедевра К.В.Глюка "Орфей и Эвридика". Для простых обывателей название данной оперы мало что значит (несмотря на то, что ария "Потерял я Эвридику" и "Мелодия" у многих на слуху), но для профессионалов и меломанов это поистине уникальный подарок. И ажиотаж среди зрителей был вполне предсказуем.

Несмотря на то, что опера стала "толчком" для оперной реформы Глюка, впервые заставившей говорить о гармоничном синтезе оперы и драмы и предопределившей дальнейшее развитие этого жанра, глюковский "Орфей" не просто редкий, а редчайший гость на мировых оперных подмостках (можно по пальцам на одной руке перечислить, где данная опера заявлена в афишах). Можно перечислить и много причин столь нечастого обращения к оперному шедевру Глюка, но, думается, можно отметить две основные подоплеки. Первая - это постепенная утрата искусства барочного пения, которая подобно индикатору показывает все технические погрешности вокалистов. Вторая - это незаурядный голос главного исполнителя. Как известно, опера была написана для певца-кастрата, в настоящее время её исполняет контртенор. Однако вследствие того, что певцов, обладающих столь редким голосом единицы, данную партию в основном исполняют женское-травести (переодетые в мужское одеяние меццо-сопрановые или контральтовые исполнительницы).

И тут бакинскому зрителю повезло в лице Ильхама Назарова, имеющий столь редкий голос. При этом, к чести отечественного Театра оперы и балета, опера предстала не в концертном варианте, а в виде полноценного спектакля. Сможет ли вся оперная и балетная труппы театра передать столь изнеженно-хрупкую атмосферу времени, когда оперный мир был столь юным - предстояло узнать в один из прошедших выходных дней.

А теперь поподробнее...

Сюжет оперы Глюка, основанный по мотивам античного мифа об легендарном певце и музыканте Орфее, потерявшего свою любимую Эвридику чуть ли не в день свадьбы и смело отправившегося её вызволять из царства мёртвых изложен в типично-наивной и изящной барочной эстетике. Правда человеческая психология веками остаётся неизменной - меняется лишь окружающий антураж. После удачно пройдённого квеста через ад, условие богов было одно - при выходе из подземного мира главный персонаж не должен смотреть на любимую. И тут вступает женская психология, которая так созвучна во все времена, вернее, чего стоит занудное стенание с извечно женским упрёком: "Ты меня не любишь...". И то, что он спустился ради неё в ад, в расчёт не берётся, подтверждая мысль, что женщина способна устроить скандал даже в аду. И, как итог, нарушение запрета богов. В мифе Орфей теряет Эвридику уже навсегда, но видимо, тяга к голливудскому happy end была в почёте и в XVIII веке, ибо опера заканчивается счастливым финалом - Амур награждает Орфея за его стойкость в любви, возвращая к жизни Эвридику. Опера заканчивается Триумфом любви.

Таким же триумфальным стал спектакль - публика горячо реагировала на каждый номер, на каждую вокально-пластическую сцену. Спектакль был представлен в постановке украинского режиссёра Миколы Третьяка, хорошо знакомого бакинскому зрителю по ряду спектаклей. И на сей раз украинский режиссёр создал красивый, очень добрый и трогательный спектакль.

Как известно, существует две версии оперы - итальянская и французская. И выбор театра пал на изначальную, так как сама по себе парижская версия содержит изменения, которые Глюк был вынужден внести в угоду французской публики. В постановку была включена лишь знаменитая "Мелодии", написанной для французской версии (исключение оправдано, ибо мелодия настолько волшебно-красива, что вполне можно поверить, что её "соткал" сам легендарный титульный герой). Сама опера трёхактная, но в редакции М.Третьяка идёт без антрактов, в варианте non-stop (лишь "вырубка" света при смене сцен), что обеспечивает цельность зрительского восприятия.

Действие оперы само по себе довольно статично, практически нет действия, только сцены, вводящие в земной мир, мир адских сил и блаженных теней. Дабы не нагромождать сцену, М.Третьяк убрал хор со сцены выдвигая на передний план триаду основных исполнителей: Орфея, Эвридику и их ангела-хранителя Амура. Свадебная фата становится лейтпредметом спектакля: она становится погребальным саваном тела Эвридики, которое проносят в прологе по диагонали сцены. В нём появляется героиня в царстве теней, и она же становится свадебным шлейфом в финале оперы.

Соавтором-постановщиком можно смело назвать балетмейстера Камиллу Гусейнову. Именно ей принадлежит идея введения на сцену Alter ego (двойников) главных героев, пластически выражающих чувства, желания и мечты главных персонажей. По существу, выступление балетной пары в исполнении мятежно-порывистого Анара Микаилова (Орфей) и нежно-воздушной Лианы Прага (Эвридика) - это история влюблённых, рассказанная танцорами. Балетный двойник героя (как и сам герой вокалист периодически меняются местами, незаметно возникая и исчезая при смене в прорези-проёме тёмного заднего плана сцены. Балетный фантом с вуалью, скрывающий облик героини, который манит Орфея в сцене теней, сменяется реальным обликом вокалистки - Эвридики. Ну, а знаменитая "Мелодия" для солирующей флейты (в исполнении Эльмана Мустафаева) преобразуется в полноценное любовное балетное Адажио, в полной мере раскрывающее море невысказанных чувств титульных героев.

Автор этих строк давно и с интересом следит за творчеством Камиллы Гусейновой и каждый раз балетмейстер приятно удивляет индивидуальным подходом к воплощению образного строя каждого спектакля. И на этот раз балетмейстер использовала в качестве хореолексики интересный микс танца классического и модерна. Каждый номер стал либо прекрасной "рамкой" вокалистов, либо полноценным захватывающим внимание зрителем номером. Отметим хореопластические микродействия гармонично вплетающиеся в "вязь" сценического действия. Это и сцепление рук, препятствующие отчаянным порывам Орфея последовать вслед за Эвридикой. Это и вихрь теней в сцене смерти Эвридики, уводящие её в левый угол авансцены перед исполнением Адажио. Это и захватывающий танец фурий, цепляющихся за Орфея (эффект адского антуража усиливается благодаря сценографическим приёмам: чёрно-красного фона с огромным полотном в виде раздувающегося костра и алых лент на балеринах, развевающихся при танце словно "язычки" пламени - художник Техран Бабаев). Это и прикрытие тенями глаз Орфея - словно предупреждение о том, что он не может взглянуть на свою возлюбленную. Обилие хореографически номеров не только способствует захватывающему визуальному впечатлению, но и приближает данную постановку к жанру опера-балет.

И всё же настоящим героем вечера (не только по сценическому действию, но и по выступлению) стал Ильхам Назаров в партии легендарного фракийского певца. Партия не просто сложная, а архисложная, не говоря уже о том, что для исполнителя это настоящий вокальный марафон. И.Назаров в равной степени передавал не только вокально, но и эмоционально все патетические и лирические моменты своей непростой партии. Азербайджанский Орфей трогательно переживал смерть любимой в первой сцене, пытался противостоять фуриям во второй, настолько искренне восхищался чистотой воздуха "Che puro ciel" в сцене Блаженных теней, что вызывало недоумение почему он там не остался, тем более фантом Эвридики был рядом; пытался сопротивляться под градом упрёков любимой; мучительно-щемяще оплакивал потерю возлюбленной.

Молодая и привлекательная Анастасия Поважна и в плане вокала, и в плане актёрского мастерства оставила весьма благоприятное впечатление: красивый "матовый" тембр солистки Украинской национальной оперы весьма комфортен для слушательского восприятия. Несмотря на то, что вокальный пласт партии Эвридики невелик (персонаж появляется лишь ближе к финалу) А.Поважна продемонстрировала понимание глюковского музыкального стиля - гибкость в технических пассажах и интонационную точность в фразировке. Да и в эмоциональном плане украинская исполнительница весьма правдоподобно предавала всю гамму чувств не столько нимфы, сколько темпераментной женщины, охваченной вначале радостью встречи с любимым и постепенно "взвинчивая" градус претензий до логического конца, точнее очередной смерти своего персонажа.

Очаровательная Инара Бабаева с серебристым голосом и в эффектном золотистом платье грациозно порхала амурчиком по сцене. Такого лукаво-кокетливого вестника Богов, точнее, ангела-хранителя, думается, хотели бы многие оперные персонажи.

Как жаль, что хор театра не вышел на финальный поклон. Хорового материала из оперы Глюка по формату и разнообразию хватило бы на целую ораторию и обновлённый хор театра в очередной раз показал себя великолепно, став одним из самых сильных звеньев постановки и заставившим говорить о себе после просмотра в фойе театра. "Браво!" хору и главному хормейстеру театра Севиль Гаджиевой!

И оркестр под управлением Эйюба Гулиева звучал выверенно чисто в сценах скорби, взволнованно, с характерным "нервом" в адской сцене и акварельно-чисто в сцене теней. Гибкая мелодика, порою по-песенному простая и трогательная, тонкие звукоизобразительные эффекты... Казалось, что сам маэстро и оркестранты с удовольствием "погружались" в столь редко звучащую в этом хаотичном мире утончённо-гармоничную и архаично-изящную вязь глюковской партитуры.

В целом, эта поистине бесценная постановка на сцене Театра оперы и балета взывает не к разуму, а к сердцу. Когда нужно идти вперёд даже попадая в тупик (в мир ада), искать выход (в мире теней) и если быть настойчивым, то в конце концов найти благополучие и счастливую семейную жизнь. Это идеальный мир, которого нет, но в котором хотелось побывать, хотя бы в "рамках" одного вечера.