В Баку прошел концерт к 100-летию Фикрета Амирова

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера высших государственных орденов Советского Союза Фикрета Амирова и 60-летию Бакинской школы искусств №6, носящей имя великого композитора, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 100-летнего юбилея Фикрета Амирова.

В фойе филармонии был установлен арт-объект со стендами и материалами, отражающими 60-летнюю историю школы, и представлена экспозиция работ лучших учеников художественного отделения учебного заведения, нарисованных под впечатлением от музыки Фикрета Амирова.

Гостям вечера были представлены нотные издания произведений Фикрета Амирова, рукописи композитора, материалы конференций, связанных с его именем. Яркое впечатление оставила музыкально-театрализованная композиция "Харыбюльбюль", представленная детским танцевальным коллективом в сопровождении группы нагаристов и ансамбля народных инструментов.

На открытии вечера музыковед, доктор философии по искусствоведению Лятифа Алиева рассказала о 60-летней истории школы, ее успехах и планах на будущее. Также было отмечено, что включение 100-летия композитора в программу юбилеев ЮНЕСКО свидетельствует о высокой оценке азербайджанской музыки, азербайджанской композиторской школы и творчества Фикрета Амирова во всем мире.

На вечере было подчеркнуто, что яркий представитель национальной композиторской школы, основоположник жанра симфонического мугама Фикрет Амиров внес неоценимый вклад в сокровищницу мировых культурных ценностей.

На концерте выступили учащиеся школы в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова. Прозвучали произведения Фикрета Амирова, а также азербайджанских и мировых классиков - Тофига Бакиханова, Гасана Рзаева, Георга Генделя, Карла Вебера, Франца Гайдна.

Кульминацией вечера стала премьера музыкального произведения члена Союза композиторов Азербайджана, заслуженного учителя республики, директора школы искусств №6 Адили Юсифовой. Кантата Azərbaycan bayrağı ("Флаг Азербайджана"), написанная (на слова Рены Мирзоевой) для смешанного хора, детского хора, ханенде и симфонического оркестра, посвящена славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Она прозвучала в исполнении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова, Государственной хоровой капеллы под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой, объединенного детского хора школы искусств №6 и музыкальной школы №3, а также юного ханенде, ученика музыкальной школы Хырдалана, лауреата международного конкурса Фагана Халили.

Концерт был организован при поддержке министерства культуры Азербайджана, Главного управления по культуре города Баку и государственной филармонии.

Фото: Кямран Багиров