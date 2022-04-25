Тбилисский камерный оркестр выступил в Бакинской филармонии

Тбилисский государственный камерный оркестр Georgian Sinfonietta (художественный руководитель - Гиорги Керелашвили) выступил в рамках Международного музыкального фестиваля "Дни барокко" на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Georgian Sinfonietta выступил под управлением заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева. В концертной программе приняли участие оперные исполнители, заслуженные артисты Азербайджана Ильхам Назаров, Фарида Мамедова и Сабина Асадова.

Фестиваль барокко, организованный министерством культуры, впервые проводится в Азербайджане. С 23 по 26 апреля в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Государственном академическом театре оперы и балета, Зале камерной и органной музыки и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли представляются концертные программы, спектакли, проводятся мастер-классы. Вниманию публики представлены музыкальные произведения, относящиеся к данной эпохе, в интерпретации азербайджанских музыкантов, а также представителей Италии, Турции, Украины и Грузии. В программе фестиваля премьера оперы "Орфей и Эвридика" видного немецкого композитора XVIII века Кристофера Виллибальда Глюка, концерты Тбилисского государственного камерного оркестра Georgian Sinfonietta (Грузия) и ансамбля D'accordo (Азербайджан), мастер-класс директора академии D'arte Lirika, профессора Винченцо Де Виво (Италия) и т.д. Художественный руководитель фестиваля - заслуженный артист Азербайджана, оперный певец, доктор философии по искусствоведению Ильхам Назаров.

Фото - Кямран Багиров.