https://news.day.az/culture/1456502.html В Азербайджане отреставрирован кувшин античных времен - ФОТО
В Азербайджане отреставрирован кувшин античных времен - ФОТО
В Национальном музее истории Азербайджана отреставрирован погребальный кувшин античных времен.
Как передает Day.Az, об этом cообщили в Национальном музее истории Азербайджана.
Кувшин был обнаружен во время раскопок в 2020 году "Лерик-Ярдымлинской археологической экспедицией".
По мнению археолога Джейхуна Эминли, кувшин относится к I-II веку до нашей эры. После передачи кувшина в музей были начаты реставрационные работы. После нескольких месяцев реставрационного процесса кувшин приобрел свою первоначальную форму.
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