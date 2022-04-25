В Азербайджане отреставрирован кувшин античных времен

В Национальном музее истории Азербайджана отреставрирован погребальный кувшин античных времен.

Как передает Day.Az, об этом cообщили в Национальном музее истории Азербайджана.

Кувшин был обнаружен во время раскопок в 2020 году "Лерик-Ярдымлинской археологической экспедицией".

По мнению археолога Джейхуна Эминли, кувшин относится к I-II веку до нашей эры. После передачи кувшина в музей были начаты реставрационные работы. После нескольких месяцев реставрационного процесса кувшин приобрел свою первоначальную форму.