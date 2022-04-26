Народный артист Аваз Абдуллаев исполнил в Германии арию из оперы "Вятян"

Народный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Аваз Абдуллаев исполнил в рамках концертной программы на Малой сцене Национальной оперы Мангейма (Германия) арию Мардана из оперы "Вятян" ("Родина") Джевдета Гаджиева и Гара Гараева.

Об этом Trend сообщил сам Абдуллаев, являющийся ведущим солистом Национальной оперы Мангейма, передает Day.Az.

По его словам, в концерте для поклонников оперного искусства приняли участие солисты из Германии, Азербайджана, Южной Африки, Польши, Австралии и Эстонии.

Помимо арии из оперы "Вятян", в исполнении Аваза Абдуллаева прозвучала ария Яго из оперы "Отелло" Джузеппе Верди, которую публика встретила с большим восторгом.

До исполнения Авазом Абдуллаевым арии из оперы "Вятян" ведущий вечера рассказал о творчестве выдающегося композитора Гара Гараева, важных фактах из его биографии и творческой деятельности.