В Баку состоялся концерт, посвящённый 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт, посвящённый 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем и 15-летию образования Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии присутствовали посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, руководители ассоциации "АзИз" Лев Спивак, Вахид Байрамов, Игорь Шаулов, представители еврейской общины Азербайджана, большая группа гостей из Израиля, а также друзья Международной ассоциации Израиль-Азербайджан, проживающие в Баку и других городах страны.

На открытии вечера директор Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяна Сальман поздравила Израиль и Азербайджан со знаменательным событием и пожелала укрепления сотрудничества между двумя странами, а также мира и процветания двум братским народам. Выступившие отметили высокий уровень развития связей между двумя странами в различных областях деятельности и на международной арене.

В концерте приняли участие израильские и азербайджанские артисты - оперная певица Камелия Йоффе (Израиль), пианист Фяган Гасанли, скрипачка Айтадж Кара, вокалист Рза Хосровзаде, а также юные Гусейн Гулиев и Эльмира Дадашова. Были исполнены произведения азербайджанских и израильских авторов, а также мировых классиков.

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