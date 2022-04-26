https://news.day.az/culture/1456867.html “Семь красавиц” – в библиотеках Испании
“Семь красавиц” – в библиотеках Испании
Книга "Семь красавиц", переведенная на испанский язык Государственным центром перевода как вклад в "Год Низами" в Азербайджане, передана во многие центральные библиотеки Испании.
Как сообщили Day.Az в Центре, автор перевода на испанский язык книги, изданной во влиятельном издательстве "Mandala Ediciones" Мадрида, - известный испанский литератор Кармен Линарес, автор предисловия - видный ученый-низамивед Рустам Алиев, редактор - известный испанский филолог Франсиско Капилла Мартин.
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