“Семь красавиц” – в библиотеках Испании

Книга "Семь красавиц", переведенная на испанский язык Государственным центром перевода как вклад в "Год Низами" в Азербайджане, передана во многие центральные библиотеки Испании.

Как сообщили Day.Az в Центре, автор перевода на испанский язык книги, изданной во влиятельном издательстве "Mandala Ediciones" Мадрида, - известный испанский литератор Кармен Линарес, автор предисловия - видный ученый-низамивед Рустам Алиев, редактор - известный испанский филолог Франсиско Капилла Мартин.