Впервые в Азербайджане проходит Фестиваль кяманчи

В Азербайджанской национальной консерватории (АНК) c 25 по 28 апреля проходит первый Фестиваль кяманчи, посвященный "Году города Шуша", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Художественный руководитель фестиваля - ректор АНК, народный артист, профессор Сиявуш Керими.

В фестивале принимают участие профессиональные исполнители на кяманче, среди которых народные артисты Фахраддин Дадашов, Агаджабраил Аббасалиев, Эльшан Мансуров, Мунис Шарифов, Шафига Эйвазова, заслуженные артисты Тогрул Асадуллаев, Исмаил Гамидов, Эльнур Ахмедов, Рауф Исламов, музыкант Огтай Шерифов и другие.

Основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеир Гаджибейли считал кяманчу самым мелодичным из музыкальных инструментов, обладающим необыкновенно нежным, мягким и пленительным звучанием, которое очаровывает, погружает в раздумья. О распространении кяманчи в средние века на территории Азербайджана можно узнать из произведений классиков поэзии - Хагани Ширвани, Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, миниатюр азербайджанских художников - Ага Мирека, Мирсеида Али и других. Кстати, единственная в СССР фабрика по изготовлению музыкальных инструментов (тар, кяманча, нагара, гавал, гоша нагара) действовала именно в Шуше.