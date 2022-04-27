В Баку отметят юбилей выдающегося исполнителя на таре Рамиза Гулиева

В Международном центре мугама в Баку 6 мая состоится торжественный вечер, посвященный 75-летнему юбилею и 55-летию научно-педагогической деятельности выдающегося исполнителя на таре, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", профессора, лауреата международных конкурсов Рамиза Гулиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие пройдет при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана и Международного центра мугама.

На вечере состоится презентация книги "Воспоминания" выдающегося исполнителя на таре, двух новых учебников для двух исполнителей на таре и фортепиано, изданных к 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Вниманию гостей мероприятия будет представлен документальный фильм, посвященный творческой деятельности Рамиза Гулиева.

Рамиз Гулиев родился 30 апреля 1947 года в Агдаме. В 1964-1969 годах получил образование в Государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по специальности тар и на дирижерском факультете. Преподавал в музыкальных школах Баку, в 1974 - 1992 годах - преподаватель кафедры народных инструментов, доцент и профессор Государственной консерватории, с 1992 по 2002 год - заведующий кафедрой. С большим успехом выступал с концертами во многих странах мира и покорил исполнением на своем волшебном таре сердца многих любителей музыки.

Рамиз Гулиев говорит: "У каждого инструмента свой язык, а у национального инструмента он особенный, потому что доносит культуру народа до других людей в самых прекрасных тонах. А тар служит тому, чтобы доносить до людей наше древнее искусство - мугам, нашу национальную музыку и достояние. Играя на таре, я получаю возможность донести до людей свой голос и любовь к Родине. И я становлюсь еще сильнее и моложе, когда наша музыка покоряет мир".