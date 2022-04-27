В Мариинском театре представлена опера "Итальянка в Алжире" с участием азербайджанского вокалиста

В Зале Рахманинова Мариинского театра в Санкт-Петербурге представлена камерная версия оперы Джоаккино Россини "Итальянка в Алжире" с участием азербайджанского вокалиста, приглашенного солиста театра, лауреата международных конкурсов Магеррама Гусейнова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В постановке Магеррам Гусейнов исполнил партию Мустафы. Он виртуозно справился с поставленной задачей, вызвав восторг зрительской аудитории.

Отметим, что опера исполнялась на итальянском языке.

Сюжет постановки: правителю - алжирскому бею Мустафе наскучила послушная и скромная жена Эльвира, он желает жениться на дерзкой итальянке. Отдав приказ капитану корсаров Али немедленно отыскать для него заморскую красавицу, Мустафа предлагает своему любимому невольнику итальянцу Линдоро жениться на Эльвире.

С разбившегося корабля Али берет в плен итальянку Изабеллу, отправившуюся на поиски своего возлюбленного Линдоро.

Изабелла и Линдоро неожиданно сталкиваются во дворце и договариваются придумать план побега...