Эмин Агаларов запускает сезон летних концертов на берегу Каспия в Баку

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) объявил о старте серии концертов SEA BREEZE Summer LIVE на берегу Каспийского моря в Баку. Об этом, как передает Day.Az, музыкант написал на своей странице в социальной сети.

"18 июня запускаем сезон летних концертов в Sea Breeze Resort - SEA BREEZE Summer LIVE. Официальное открытие сезона стартует с моего сольного концерта", - говорится в публикации.

Отметим, что SEA BREEZE Summer LIVE - это новый формат, представляющий собой череду live-выступлений, которые пройдут на территории Sea Breeze Resort с июня по август. Новая неделя - новый концерт, и так, начиная с 18 июня.