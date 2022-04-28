В Музыкальной академии пройдет второй Бакинский фестиваль шансона

Одним из популярных жанров в современном мире музыки по праву считается шансон. Такие песни любят за душевные тексты, жизненные истории, простоту и актуальность тем. Шансон - это песни с неповторимым стилем, очаровывающим своим языком, где воля и сила граничат с суровой реальностью, этот музыкальный жанр с 60-70-х годов стал неотъемлемой частью нашей культуры. Отдавая дань бакинской субкультуре и языковым традициям многонационального города, песни этого жанра исполняются на нескольких языках (азербайджанский, горско-еврейский, русский и пр.), а зачастую в одной песне используется несколько языков одновременно. Бакинский шансон стал не только неотъемлемой частью нашей эстрады, но и своеобразной визитной карточкой азербайджанской музыки за рубежом.

В оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 21 и 22 мая пройдет второй Бакинский фестиваль шансона, передает Day.Az.

В концертной программе выступят народные артисты Эйюб Ягубов, Ильгар Мурадов, популярные исполнители Арзу Рзаев, Айдынчик и другие.

Цена билетов от 25 до 80 манатов.

https://iticket.az/ru/events/concerts/baku-shanson-festival-2022. Для справок 0513033540.

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