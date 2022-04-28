Азербайджан принимает участие в первом Международном фестивале танца "Лазги" в Узбекистане

Артисты из Азербайджана приняли участие в торжественном открытии первого Международного фестиваля танца "Лазги", который проходит в городе Хива Хорезмской области Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Торжества состоялись на площади Кухна Арк "Ичан калъа". История танца "Лазги" насчитывает три тысячи лет и занимает особое место в национальной культуре Узбекистана, образно говоря, является ее венцом, своей глубокой жизненной философией, неповторимым стилем исполнения, изяществом и очарованием завоевавшим мировую сцену. 12 декабря 2019 года ЮНEСКО включила хорезмский танец "Лазги" в Список нематериального культурного наследия человечества.

В открытии фестиваля приняли участие более 175 мастеров танцевального искусства, профессиональные танцевальные коллективы, ученые-искусствоведы, известные деятели культуры. В художественной части прозвучали песни и мелодии представителей разных национальностей и народов. Исполнялись зажигательные танцы. В завершение концертной программы танец "Лазги" в исполнении известных артистов призвал всех к танцам. С этого года фестиваль будет проводиться в Узбекистане каждые два года в конце апреля.

Азербайджан на открытии представили Государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова и солисты Международного центра мугама - заслуженные артисты Сахиб Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кяманча) и Кямран Керимов (нагара), ханенде Камила Набиева и Миралам Мираламов. В рамках фестиваля наши артисты примут участие в различных концертных программах.

Фестиваль "Лазги" собрал около двухсот танцоров, музыкантов и ученых из более 30 стран. В рамках мероприятий организованы выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству, демонстрация национальных музыкальных инструментов и костюмов, изделий ремесленничества, произведений изобразительного и прикладного искусства, образцов скульптуры, художественных и документальных фильмов, аудио- и видеодисков, книг, альбомов, фотографий, проводится международная научно-практическая конференция и т.д. Также в Ташкент прибыли представители различных танцевальных коллективов и специалисты из Азербайджана, России, Турции, Великобритании, Болгарии, Ирана, Таджикистана. По словам организаторов, фестиваль - прекрасная возможность больше узнать об узбекских танцах и продемонстрировать танцевальное искусство стран.