В Баку открылась выставка работ народного художника Арифа Гусейнова

В Бакинском Славянском университете открылась выставка работ народного художника, профессора Арифа Гусейнова под названием "Видные музыкальные деятели города Шуша", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экспозиция организована университетом и Союзом художников Азербайджана.

На открытии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Выступившие, в том числе видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, отметили, что Ариф Гусейнов - настоящий гражданин Азербайджана, преданно и безгранично любящий свою Родину. В его творческой деятельности тема Карабаха занимает особое место.

Также была подчеркнута значимость того, что студенты университета каждый день смогут видеть работы мастера, посвященные видным музыкальным деятелям города Шуша.

По словам народного художника, в экспозицию вошли более 15 его работ.

"Шуша подарила Азербайджану выдающихся личностей, видных деятелей культуры и искусства. Экспозиция организована в Бакинском Славянском университете, чтобы студенты, смотря на мои работы, смогли больше узнать, ближе познакомиться с жизнью и творчеством деятелей искусства, внесших большой вклад в национальную музыкальную культуру", - сказал Ариф Гусейнов.

Народный художник подчеркнул, что репродукции своих картин он передал в дар университету.

Работы Арифа Гусейнова посвящены таким видным деятелям искусства, как композитор Узеир Гаджибейли, ханенде Джаббар Гарьягдыоглу, Сеид Шушинский, Ислам Абдуллаев, исполнители на таре Гурбан Пиримов и Мешади Джамиль Амиров.