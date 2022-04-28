Азербайджанский джаз представлен на самом главном событии для Европы - Jazzahead!

Бакинский джаз-фестиваль при поддержке министерства культуры Азербайджана представлен на Международной выставке Jazzahead! в Бремене (Германия), cообщила Trend Life директор фестиваля Лейла Эфендиева, передает Day.Az.

"Азербайджанский джаз всегда был и остается культурным достоянием нашего народа, которое мы будем беречь и развивать. Бакинский джаз-фестиваль участвует в Jazzahead! со дня её основания, с 2006 года. В этом году, наряду с павильоном, представлен дуэт Афгана Расула и Дианы Гаджиевой в качестве нового проекта, претендующего на высокую оценку мировой джаз-сети. Афган Расул - профессиональный пианист, участник конкурса молодых джаз-музыкантов в Монтре совместно с популярной вокалисткой Дианой Гаджиевой создал тандем, который за короткий промежуток времени полюбили как слушатели, так и профессиональные ценители данного жанра. Впервые этот тандем был представлен на сцене Бакинского джаз-фестиваля в 2021 году", - отметила Лейла Эфендиева.

Для гостей павильона Jazz from Azerbaijan представлена специальная литература об истории и развитии азербайджанского джаза, известных музыкантах и исполнителях. В мероприятии также принимает участие известный джазмен, саксофонист, заслуженный артист Раин Султанов.

"На Jazzahead! также объявлено об открытии международного конкурса молодых исполнителей джаза "I am Jazzman!" 2022 года. Посетители выставки Jazzahead! смогут подать заявку на участие и приехать в Баку за победой. Ещё одним интересным событием дня стало участие заслуженного артиста Исфара Сарабского в Deutscher Jazzpreis 2022, который прошёл в Бремене. Альбом Сарабского Planet был выдвинут в номинации "Лучший иностранный дебютный альбом года" и выбран жюри среди сотен представленных новых проектов", - добавила Эфендиева.

Выставка Jazzahead! считается видным событием в мире джазовой музыки, а для Европы - самым главным. Потрясающе оформленная экспозиция, из каждого уголка которой доносятся прекрасные импровизации, служит источником вдохновения музыкантов из разных государств. Это показательное шоу региональной и национальной культуры, радующей стилем и уникальностью. Выставка актуальна для профессиональных музыкантов, звукозаписывающих студий, концертных агентств, торговых компаний, интернет-магазинов, музыкальных салонов, издательств, производителей оборудования.