В Баку прошел фестиваль "Гармония сердец", посвященный Международному дню танца

В Бакинском центре молодежи прошел фестиваль "Гармония сердец" (Qəlblərin harmoniyası), посвященный Международному дню танца, передает Day.Az.

Фестиваль был организован ОО "Uşaq və Yeniyetmələrə Dəstək" и "Davud Qədiroğlu" при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - пропаганда среди детей и юношества различных видов национальных танцев, выявление творческого потенциала, социальная роль танцевального искусства в формировании личности и эмоционального самовыражения подрастающего поколения. В фестивале приняли участие различные коллективы города Баку.

В состав жюри вошли народные артисты Эльдар Мансуров и Джамиля Байрамова, заслуженные артисты Этибар Зейналов и Этери Джафарова, музыкант Джафар Гасанов, хореограф, педагог Сабина Исмайлова.

Международный день танца (International Dance Day) - праздник, посвящённый всем стилям танца, отмечается 29 апреля. Инициирован в 1982 году Международным советом танца (CID, International Dance Council) ЮНЕСКО.