Потрясающий концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра в Баку – триумф музыки и виртуозность исполнения

Знаменитый Венский Штраус-фестиваль оркестр выступил с блестящим концертом в Центре Гейдара Алиева в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Когда на сцене играет Венский Штраус-фестиваль оркестр, это означает праздник музыки, виртуозное исполнение и неповторимую атмосферу. Данный концерт оркестра в Центре Гейдара Алиева стал пятым по счету, а впервые коллектив выступил здесь в 2014 году.

Каждый концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра, организованный в Центре Гейдара Алиева, проходил с аншлагом, вызывал огромный интерес у поклонников классической музыки. И вот очередной концерт не стал исключением, ведь выступление коллектива с таким громким именем и такого уровня - это всегда особое событие, которое, безусловно, приковало к себе внимание бакинских меломанов. Выступление коллектива публика ждала с большим нетерпением, предвкушая яркие эмоции от наслаждения неповторимой музыкой.

До начала концерта в интервью представителям СМИ создатель и художественный руководитель оркестра, австрийский скрипач и дирижер Питер Гут отметил, что для него и музыкантов коллектива большая честь в пятый раз выступать с концертом в великолепном Центре Гейдара Алиева.

"Прекрасная бакинская публика хорошо знает наш оркестр. Я надеюсь, что наш концерт пройдет здесь, как всегда, замечательно. В этой концертной программе мы представим вниманию слушателей не только музыкальные произведения представителей династии Штраусов, но исполним сочинения других австрийских композиторов, которые жили и сочиняли в период, когда творил Иоганн Штраус. Они - продолжатели музыкальных традиций венских вальсов, польки, маршей", - сказал он.

Питер Гут признался, что очень рад очередной встрече с бакинской публикой, которая всегда воодушевленно встречает музыкантов.

"В связи с ограничениями, вызванными пандемией, мы давно не выступали, около 17 месяцев у нас не было концертов. И я очень рад, что сейчас можно вновь приступить к концертной деятельности и радовать публику прекрасной музыкой. Для меня это большое удовольствие. Наш оркестр выступает в Баку в пятый раз, и местная публика стала нам очень близкой. Она всегда принимает нас тепло и воодушевленно", - добавил художественный руководитель оркестра.

И, действительно, по ярким концертным программам соскучился не только коллектив оркестра, но и бакинские меломаны.

Бакинская публика встретила оркестр и его создателя Питера Гута бурными аплодисментами. А он, выйдя на сцену, распахнул руки, словно обнимая всех гостей вечера. Этот жест вызвал восторг и еще более громкие овации зрителей.

В программе концерта прозвучали сочинения Иоганна Штрауса, Йозефа Ланнера, Франца фон Зуппе, Карла Михаэля Цирера, Роберта Штольца, Эдуарда Штрауса. Это яркие, мелодичные, воздушные и романтические произведения.

Концерт Венского Штраус-фестиваль оркестр нужно не только слушать, но и смотреть. Ведь наблюдая за тем, как артистично Питер Гут дирижировал со скрипкой в руке, зрители получили огромное удовольствие. Маэстро управлял оркестром энергично и в то же время непринужденно, на протяжении всего концерта он находился в непрерывном контакте с публикой, вовлекая ее в происходящее на сцене. Под обаяние Питера Гута попали все зрители без исключения.

Программа концерта блистала искрящимися вальсами, польками, маршами. Все музыкальные произведения звучали проникновенно, артистично и, конечно, в этом большая заслуга дирижера.

Великолепная по своему эмоциональному наполнению программа, зажигательные произведения, увлеченные музыканты - концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра стал замечательным музыкальным подарком бакинцам, триумфом музыки композиторов из династии Штраусов. Публика была в восторге, искренне восхищаясь виртуозным исполнением музыкантов оркестра. В благодарность за прекрасный вечер слушатели наградили оркестр и дирижера бурными овациями и восторженными криками "Браво!".

Отметим, что Венский Штраус-фестиваль оркестр, основанный в 1978 году и сохраняющий музыкальные традиции Вены, завоевал всемирную известность своим обширным репертуаром, включающим произведения композиторов из династии Штраусов. Оркестр является постоянным участником различных фестивалей, в том числе ежегодно проводимого в Европе "Штраус-фестиваля".

Преданность стилю, чистота и красота звука, венский шарм и радость музыкального творчества являются характерными чертами Венского Штраус-фестиваль оркестра под управлением истинного знатока творчества Штраусов, дирижера и скрипача Питера Гута.

Виртуоз Питер Гут как продолжатель традиций Иоганна Штрауса завораживает публику своим исполнением. Он регулярно гастролирует с известными симфоническими и камерными оркестрами, дирижирует опереттами на сценах крупнейших оперных театров.