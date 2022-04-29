Министр культуры Азербайджана вручил Видади Бабанлы орден "Шараф" - ФОТО
Министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил заслуженного деятеля искусств, известного писателя Видади Бабанлы, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.
Министр поздравил писателя с 95-летием и награждением в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии азербайджанской литературы.
Анар Керимов отметил, что активное участие Видади Бабанлы в литературно-общественной жизни Азербайджана всегда высоко ценилось нашим государством.
Затем министр вручил Видади Бабанлы орден "Шараф".
Заслуженный деятель искусств Видади Бабанлы выразил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву глубокую признательность за оказанное внимание и проявленную заботу.
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