Министр культуры Азербайджана вручил Видади Бабанлы орден "Шараф"

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил заслуженного деятеля искусств, известного писателя Видади Бабанлы, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Министр поздравил писателя с 95-летием и награждением в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии азербайджанской литературы.

Анар Керимов отметил, что активное участие Видади Бабанлы в литературно-общественной жизни Азербайджана всегда высоко ценилось нашим государством.

Затем министр вручил Видади Бабанлы орден "Шараф".

Заслуженный деятель искусств Видади Бабанлы выразил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву глубокую признательность за оказанное внимание и проявленную заботу.