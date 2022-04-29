В городе Шуша открылась выставка латвийской художницы "Карабахские скакуны"

В городе Шуша открылась выставка работ латвийской художницы Даце Штраус "Карабахские скакуны", сообщили Trend в пресс-службе НПО Arts Council Azerbaijan, передает Day.Az.

Заместитель премьер-министра - министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил на мероприятии, что он рад находиться в городе Шуша и присутствовать на открытии экспозиции.

Артис Пабрикс подчеркнул, что кони - символ дружбы, свободы и мудрости. Он также назвал экспозицию "Карабахские скакуны" знаковой выставкой, свидетельствующей об установлении мира.

Артис Пабрикс также добавил, что увидел масштабные восстановительные работы, которые проводятся в Шуше.

Рассказывая об экспозиции, латвийская художница отметила, что рада возможности посетить город Шуша - один из самых живописных уголков Азербайджана с удивительно красивой природой.

"Я продолжу и в дальнейшем писать прекрасных карабахских скакунов, чтобы показать их величие и красоту", - добавила художница.

Напомним, что 24-28 сентября 2021 года выставка "Карабахские скакуны" прошла в галерее Art Tower в Баку.

Даце Штраус более двух лет прожила в столице Азербайджана и хорошо знакома с культурой и традициями нашей страны. Вскоре после своего приезда, благодаря неподдельному интересу и любви к лошадям, она наладила контакты со многими их владельцами, уделяя особое внимание скакунам карабахской породы, чья грациозность произвела на нее неизгладимое впечатление.

Карабахские скакуны стали героями работ, которые демонстрировались на персональной выставке Даце Штраус, организованной в галерее Музейного центра в Баку в мае - июне 2018 года. Художница уехала из Азербайджана несколько лет назад, однако тема карабахских скакунов до сих пор вдохновляет ее на создание новых произведений искусства.