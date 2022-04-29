В Баку состоится премьера художественного фильма "Köhnə çamadanlar"

В Баку в Киноцентре "Низами" 30 апреля в 18.00 состоится премьера полнометражного художественного фильма "Köhnə çamadanlar" (Старые чемоданы), посвященного 44-дневной Отечественной войне, сообщили Day.Az в пресс-службе инклюзивного театра OYUN.

Это фильм совместного производства RS Production, OYUN и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о судьбах и трагедиях женщин в первой и второй Карабахских войнах, с разницей почти в 30 лет... Эти женщины - жертвы армянской агрессии и герои войны, среди которых воины, матери шехидов, сестры, жены, врачи, пленные и беженцы. Разные истории, объединенные одной драматургией, происходящие на фоне войны, сложном психологическом и моральном фоне, но главное - всегда с верой в Победу!

Автор сценария - Саида Хагвердиева, режиссер - Шахмар Сафароглу, художник-постановщик - Афшан Асадова, композитор - Вугар Джамалзаде, режиссер монтажа - Рза Алмаси Пегру, продюсеры - Кямаля Нейматова и Ниджат Мамедов, арт-директор - Таир Таирович, генеральный продюсер - Пярвина Исмайлова.

В ролях, наряду с профессиональными актерами, свидетели армянской оккупации, ветераны Карабахской войны, а также актеры с ограниченными возможностями здоровья. Образы детей воплотили юные актеры театра-студии Oyuq. В ролях - народные артисты Мамед Сяфа, Пярвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, актеры - Гызылгюль Гулиева, Земфира Абдулсамедова, Кенуль Гасымова, Расмия Нурмамедова, Зульфия Гурбанова, Зюмруд Гасымова, Ульвия Алиева, Зульфия Назар Мамедова, Рада Насибова, Тюркай Джафарли, Рагим Рагимов, Эльмира Гусейнова, Сария Мансурова, Айгюн Фатуллаева, Оксана Расулова, Зарина Гурбанова, Джаваншир Магеррамов, Намиг Агаев, Вугар Гаджиев, Самими Фархад, Агиль М.Гулиев.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.