В Центре мугама прошел концерт "Baharın gülüşü"

В Международном центре мугама прошел вечер классической музыки - концерт "Baharın gülüşü" (Весенний смех), передает Day.Az.

Художественный руководитель и автор проекта - заслуженный педагог, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гюльнара Аджалова.

В этот вечер зрителям в зале был представлен настоящий музыкальный спектакль, с логически выстроенной драматургией. Концертная программа охватила широкий и разнообразный репертуар, вобравший в себя музыку разных жанров и исторических эпох. Благодаря особой концепции, основанной на принципе исторического обзора, во время концерта публика, как на машине времени смогла перемещаться из века в век, наслаждаясь музыкальными сочинениями, написанными классиками 18 века, романтиками 19 века, нашими современниками, а также азербайджанскими народными произведениями. В создании особой атмосферы для разнохарактерной и разножанровой музыки важную роль сыграли индивидуально подобранные освещение, а также визуальные образы, сопровождавшие каждое музыкальное сочинение.

Главным героем на сцене в этот вечер стал заслуженный артист Азербайджана, солист Государственного академического театра оперы и балета и Государственной хоровой капеллы Антон Ферштандт. В исполнении музыканта прозвучали композиции из произведений Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Александра Даргомыжского, Гара Гараева, а также песни Джерома Керна, Николая Бродского, композиции Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова и т.д. Исполнять в рамках одной концертной программы столь колоритную музыкальную палитру из творчества различных композиторов - непростая задача. Однако артист с лёгкостью, ярко и убедительно перевоплощался из одного образа в другой, подбирая нужные вокальные и актерские краски для каждого музыкального номера.

Фортепианные партии прозвучали в исполнении лауреатов республиканских и международных конкурсов Нармины Исмаиловой, Джамали Абдинзаде, Захры Джахан Шихалиевой, Азизы Агазаде и Ильгара Алиева. Важной частью концертной программы также стали сольные фортепианные сочинения Александра Скрябина, Гара Гараева и Фархада Бадалбейли, которые были представлены в исполнении студентов Бакинской музыкальной академии, лауреатов республиканских и международных конкурсов Нармины Исмаиловой, Джамали Абдинзаде и Захры Джахан Шихалиевой.

В завершение музыкального вечера концертную программу украсило выступление лауреата международных конкурсов - вокально-хорового ансамбля Lumineux под управлением заслуженной артистки, старшего преподавателя БМА Наалы Барателия. Прозвучали азербайджанские народные песни и композиции Ирвинга Берлина.

Среди гостей мероприятия были народный артист СССР, ректор БМА, профессор Фархад Бадалбейли, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, проректор БМА по учебной работе, заслуженный педагог, профессор Нармина Гулиева и другие. Яркий и увлекательный музыкальный вечер сопровождался овациями зрителей.

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