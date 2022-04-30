Метрополитен-опера заменит Анну Нетребко украинской певицей

Украинская певица Людмила Монастырская заменит сопрано Анну Нетребко в опере Джакомо Пуччини "Турандот" в Метрополитен-опере. Об этом сообщает New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я была удивлена, но почувствовала, что для меня важно спеть", - сказала Монастырская.

Гендиректор Метрополитен-оперы Питер Гелб рассказал изданию, что изначально Монастырская отказалась. Исполнительница отметила, что "не любит петь за чужие контракты", но в итоге она приняла предложение. Гелб также пояснил, что выбрал ее в качестве вокалистки в "Турандот" прежде всего из-за "красивого и мощного голоса".

Метрополитен-опера и Баварская государственная опера отказали Нетребко в участии в предстоящих постановках в начале марта.