Эльчин Азизов стал лауреатом международной премии BraVo-2022

Солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов стал лауреатом международной профессиональной музыкальной премии BraVo-2022, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт премии.

Представители классической сцены из более 10 стран Евразийского континента стали обладателями авторитетной музыкальной награды - золотых скрипичных ключей BraVo. Лауреатами премии в этом году стали звезды оперы и балета, а также лучшие классические исполнители из Азербайджана, Турции, России, Беларуси, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и ряда других стран.

Вручение премии BraVo-2022 состоялось заочно. Скрипичные ключи направлены лауреатам в их родные страны и будут вручены лично, что утвердит объединяющую силу искусства.