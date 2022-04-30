Эльчин Азизов стал лауреатом международной премии BraVo-2022
Солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов стал лауреатом международной профессиональной музыкальной премии BraVo-2022, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт премии.
Представители классической сцены из более 10 стран Евразийского континента стали обладателями авторитетной музыкальной награды - золотых скрипичных ключей BraVo. Лауреатами премии в этом году стали звезды оперы и балета, а также лучшие классические исполнители из Азербайджана, Турции, России, Беларуси, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и ряда других стран.
Вручение премии BraVo-2022 состоялось заочно. Скрипичные ключи направлены лауреатам в их родные страны и будут вручены лично, что утвердит объединяющую силу искусства.
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