В США проходят юбилейные концерты Франгиз Ализаде

Объявленный еще в начале года Фестиваль Kronos квартета стартовал в апреле в его родном городе - Сан-Франциско, а затем продолжился в нескольких городах Калифорнии - в Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто. Как отмечается на сайте квартета, в программах фестиваля звучат "знаковые" произведения, написанные специально для этого ансамбля.

Как сообщает Day.Az, наряду с музыкой Мортона Фельдмана и Стива Райха, видное место занимают сразу три произведения Франгиз Ализаде - "Mugam Sayagi", "Oasis" и "Dance".

Празднование юбилея известного композитора не ограничивается исполнением ее камерных произведений. Сочинения Ф.Ализаде звучат и в исполнении симфонических оркестров. После успешных мировых премьер в Германии с Sommer-Eindruck и в Англии с мистерией NIZAMI Cosmology, 22 и 23 апреля в США, в городе Сент-Луис в исполнении известного американского симфонического оркестра St.Louis Symphony Orchestra под управлением замечательного украинского дирижера Кирилла Карабица два дня подряд прозвучали "Nağıllar" азербайджанского композитора.

"Будучи единственным "живым" композитором в концертной программе вечера, Франгиз Ализаде еще при жизни причислена к сонму классиков", - подчеркивает в своем музыкальном обозрении американский журналист Фред Блументал. Подробно освещая произведение, впервые прозвучавшее в исполнении St.Louis Syymphony Orchestra, Ф.Блументал отмечает яркий музыкальный язык композитора, ее блестящую оркестровку и изобретательность в выборе тембровых красок.

Как известно,"Nağıllar" были написаны композитором для швейцарского международного музыкального фестиваля "Luzerne Musikfestwochen" и впервые прозвучали в 2005 году в исполнении Swiss Symphony Orchester под управлением финского дирижера Сузанна Мялкки. После премьеры в Люцерне это произведение неоднократно звучало в исполнении самых известных симфонических оркестров Европы.

Юбилейные концерты Франгиз Ализаде продолжаются и обещают любителям классической музыки еще много радостных открытий.

Н. Гасымова