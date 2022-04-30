Ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова стал лауреатом международного фестиваля в Узбекистане

Государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова принял участие в гала-концерте Международного фестиваля танца "Лазги" в городе Хива Хорезмской области Узбекистана, сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

На фестивале Государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова занял второе место среди танцевальных коллективов из более 30 стран в номинации "Лучшая танцевальная группа".

Также в рамках фестиваля прошла международная научно-практическая конференция "Хорезмский танец "Лазги": развитие национальных танцев и их значение в настоящее время", в которой, наряду с делегатами из разных стран, принял участие заслуженный работник культуры Азербайджана, директор Ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова Эльчин Аббасов.

Лекция Эльчина Аббасова на тему "Азербайджанские национальные танцы" была с большим интересом встречена участниками конференции. В заключение конференции Эльчину Аббасову был вручен сертификат за его обширный и всесторонний доклад.

Отметим, что Азербайджан на фестивале представили Государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова и солисты Международного центра мугама - заслуженные артисты Сахиб Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кяманча) и Кямран Керимов (нагара), ханенде Камила Набиева и Миралам Мираламов.

Фестиваль "Лазги" собрал около двухсот танцоров, музыкантов и ученых из более 30 стран.

"Лазги" - узбекская народная песня и танец. Этот танец пользуется огромной популярностью как в Узбекистане, так и за его пределами. Хорезмский танец "Лазги" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как элемент культурного наследия Узбекистана.