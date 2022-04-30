В Баку состоялось открытие дней джаза - Baku International Jazz Day

В Международном центре мугама состоялось открытие дней джаза - Baku International Jazz Day, организованного министерством культуры Азербайджана, который пройдет с 29 апреля по 4 мая, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Международный день джаза - ежегодное событие, учрежденное ЮНЕСКО, чтобы отметить рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. Празднование проводится 30 апреля, начиная с 2012 года.

Лучший и самый очевидный способ отметить День джаза - конечно, сходить на концерт. В эти дни в сотнях городов мира развернутся представления - и масштабные, фестивального формата, и камерные шоу в небольших джаз-клубах, а также будут представлены интересные вечера, лекции, мастер-классы, конференции и "круглые столы".

На открытии мероприятия известный теле- и радиоведущий, заслуженный работник культуры, знаток джаза Рахиб Азери рассказал об истории джазового искусства в стране. Была представлена концертная программа "Bakı - Mənim şəhərimdir!" (Баку - мой город!) с участием биг-бенда Baku Brass Big Band. Коллектив был создан год назад на базе Государственного оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры Алибалы Рзаева.

Baku Brass Big Band начал вечер с праздничной увертюры - попурри из известных произведений азербайджанских композиторов Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева, Васифа Адыгезалова, Полада Бюльбюльоглу, а также исполнил композицию Гара Гараева. Прозвучали популярные мировые джазовые стандарты Уильяма Хэнди, Херби Хэнкока, Астора Пьяццоллы, Пабло Руиса. Впервые была представлена композиция солиста группы Сеймура Алиева "Roll Five". А завершился вечер пьесой Алибалы Рзаева "Zəfər sevinci" (Радость Победы).

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